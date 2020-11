Polizei geht nach Anschlag weiter von Einzeltäter aus

Acht Tage nach dem Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt, der vier Menschen das Leben gekostet hat, geht die Wiener Polizei weiter davon aus, dass der von der Exekutive erschossene Attentäter ein Einzeltäter war. Im Ö1-“Mittagsjournal“ meinte Polizeipräsident Gerhard Pürstl, es gebe aktuell keine Hinweise, dass der 20-Jährige von einem Helfer von seiner Wohnung in Wien-Donaustadt ins Stadtzentrum gebracht wurde.

Die vier Tage nach dem Terroranschlag in Wien geschlossenen Moscheen, die für die Radikalisierung des Täters mitverantwortlich gewesen sein sollen, werden nach der angeordneten Zwangsschließung nun auch verstärkt von der Polizei kontrolliert. Das ORF-Magazin „Thema“ hatte am Montag Aufnahmen von Gläubigen gezeigt, die nach der Anordnung der Schließung trotzdem zum Abendgebet in die Tewhid-Moschee in der Murlingengasse in Meidling kamen.