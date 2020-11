Tiroler Leitner will sich in Weltspitze etablieren: „Bin bereit für höchste Liga“

Innsbruck – „Beide Tests verliefen negativ!“ Hätte das der Absamer Felix Leitner in der Vorsaison gesagt, die Aussicht auf den Weltcup wäre düster gewesen. Aber dieser Tage sind es nicht Leistungs-, sondern Corona-Tests, die ein Trainingslager einleiten. Denn auch bei den Loipenjägern diktiert das Infektionsgeschehen den Alltag. Kalendarisch fixiert wurde vorerst nur die erste Wettkampf-Periode bis zur WM im Februar (Pokljuka/SLO), alles andere steht in den Sternen.

Felix Leitner, der sich in der Vorsaison mit zwei neunten WM-Plätzen in Antholz inmitten der Weltspitze präsentierte, bringt das nicht aus der Fassung. „Die Vorbereitung läuft gut“, berichtete der 23-Jährige vom Kurs in Obertilliach. Es sei etwas weitergegangen, meinte der dreifache Junioren-Weltmeister in Anspielung auf seine Leistungsparameter. Auch das Training habe er umgestellt: Kurze, hochintensive Einheiten seien an der Tagesordnung. „Ich bin spritzig und fit – ich glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin.“