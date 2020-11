Auszeichnungen für "Neues Bauen": Innovative neue Raumwelten

Innsbruck –Die Verleihung der „Auszeichnungen des Landes Tirol für Neues Bauen“ im Innsbrucker aut war in der Vergangenheit immer ein großes Fest für die heimische Architektur, für ihre Kreativität und Strahlkraft, nicht zuletzt für ihr innovatives Potenzial. Nicht so diesmal. Wo sogar die auf zwei Personen pro ausgezeichnetem Projekt beschränkte Preisvergabe abgeblasen werden musste, verlegt in das jedenfalls Coronaviren gegenüber absolut immune Internet. Da das aut wie alle institutionellen Kulturräume derzeit geschlossen ist, heißt es auch warten auf die bereits aufgebaute Ausstellung sämtlicher zum Preis eingereichter Projekte. Die zu sehen sein wird, sobald der kulturelle Lockdown ein Ende hat, also frühestens im Dezember.