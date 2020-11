Richtig Heizen: Wo Feuer ist, muss nicht auch Rauch sein

Franz Jirka, Innungsmeister der Rauchfangkehrer, demonstriert mit Holz von Andreas Meister (Verein Tiroler Ofenholz) in Fulpmes, wie ein Feuer gemacht wird. Bruno Oberhuber (Energie Tirol, r.) gefällt’s.

Innsbruck – Ein Ofen spendet Wärme und verströmt Geborgenheit. In der kalten Jahreszeit wird in Tirols Stuben und Wohnzimmern wieder fleißig eingeheizt – am liebsten mit Holz. Doch wie man das richtig und damit effizient sowie umweltschonend macht, ist nicht jedem bewusst. „Vor allem die jüngere Generation, die nicht mehr mit einem Ofen aufgewachsen ist, hat hier Nachholbedarf“, erklärt Franz Jirka, Innungsmeister der Rauchfangkehrer. Falsches Einheizen oder die Verwendung ungeeigneter Brennstoffe sind nicht nur ineffizient, sondern verschlechtern auch die Luftqualität massiv.