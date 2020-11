Todeslenker holte frühere Raserei ein: Ein Jahr Haft

Innsbruck – An einem Sonntagnachmittag im Februa­r hatte die Spritztour eines 20-jährigen Serben und seines 28-jährigen Beifahrers für Letzteren tödlich geendet. Am Innsbrucker Langen Weg hatte der 20-Jährige zuvor seinen angejahrten PS-Boliden trotz Nässe und völlig abgefahrener Reifen vehement beschleunigt. Dadurch war der Wagen unmittelbar mit dem Heck ausgebrochen und mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h mit der Beifahrerseite voran direkt an eine Ampel geprallt. Der alte Wagen hatte sich dabei förmlich um den Mast gewickelt – der Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.