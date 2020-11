Innsbruck – Pflegefachkräfte sind nicht erst seit der Corona-Krise gesucht. Der personelle Pflegenotstand wurde in Österreich bereits lange vor der Bekämpfung der Pandemie ausgerufen. Wie berichtet, sucht das Land seit Montag in Kooperation mit der Fachhochschule Gesundheit und dem AZW offensiv Pflegefachkräfte außer Dienst, um sie über einen Pflegepersonal-Pool zu reaktivieren. Eingesetzt werden sollen sie in Heimen und Krankenhäusern – also genau in jenen systemkritischen Einrichtungen, in denen es aufgrund der explodierenden Infektions- und Hospitalisierungsraten zu krachen beginnt.