Situation spitzt sich zu: 295 Personen in Tirols Altenheimen infiziert

Innsbruck – Da passt etwas mit den Ankündigungen nicht zusammen. Und das weiß die Landesregierung: In Tirols Alten- und Pflegeheimen hat sich das Coronavirus festgesetzt. Das sollte eigentlich seit Beginn der Pandemie verhindert werden, doch jetzt ist die Verbreitung massiver als befürchtet. Am Mittwoch trommelten Landeshauptmann Günther Platter und Tirols oberster Beamter, Landesamtsdirektor Herbert Forster, deshalb die Bezirkshauptleute zu einer Videokonferenz zusammen. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ist die Lage in den Behörden mehr als angespannt. Mittwoch wurde vereinbart, alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Bewältigung der Corona-Pandemie einzusetzen.

Denn aktuell sind in den 92 Alten- und Pflegeheimen 295 Personen mit dem Coronavirus infiziert – 128 Mitarbeiter sowie 167 Heimbewohner. 22 Heimbewohner, für die ein positives Coronavirus-Testergebnis vorliegt, werden derzeit stationär behandelt. „Es muss alles getan werden, um den größtmöglichen Schutz der vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also älterer Menschen und solcher mit Vorerkrankungen, sicherzustellen. Sowohl in den Alten- und Pflegeheimen als auch in der ambulanten Betreuung“, fordert Günther Platter. Wenn man diese Corona-Pandemie erfolgreich bekämpfen wolle, müsse diesem Bereich das Hauptaugenmerk gelten.