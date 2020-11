Obersteirer züchtet kiloweise Hanf auf gepachtetem Hof

Ein 41-jähriger Obersteirer hat auf einem gepachteten Hof im Bezirk Murau kiloweise Cannabis gezüchtet. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 15 Kilogramm Blüten und sieben Kilogramm Blätter sichergestellt. Der Verdächtige gab an, er habe den Hanf für den legalen CBD-Handel hergestellt, doch eine Analyse ergab, dass die Pflanzenteile den erlaubten THC-Wert massiv überschritten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Leoben gebracht, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.