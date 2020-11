Von Dakar nach Libertà: Romanverfilmung mit Sophia Loren

Innsbruck – Die Nummern-Tätowierung auf Rosas Arm lässt keinen Zweifel, was die ältere Dame vor vielen Jahrzehnten erlebte und überlebte. Der 12-jährige Momo weiß jedoch nicht, was sie bedeutet. Er ist mit sechs aus Diourbel nahe Dakar ins Libertà-Viertel von Bari gekommen und landet nun auf Umwegen bei der ehemaligen Prostituierten Rosa, die auf die Kinder jüngerer Kolleginnen aufpasst. Doch die Beziehung der beiden ist zunächst getrübt, hat Momo Rosa doch zuvor am Straßenmarkt ausgeraubt. Trotzdem lässt sie sich breitschlagen, ihn in ihre Obhut zu nehmen. Natürlich entwickelt sich daraus die herausfordernd-zärtliche Ersatz-­Elternschaft, die die Prämisse des Films verspricht.