St. Johanner Screening-Station wechselt am Montag nach Kitzbühel

Kitzbühel, St. Johann – Die massiven Verkehrsprobleme in St. Johann, ausgelöst durch die Screening-Straße am Bezirkskrankenhaus, sorgten für viel Kritik und Diskussionen. Nun hat das Land Tirol reagiert und die Teststraße wird nach Kitzbühel verlegt. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten am Parkplatz am Schwarzsee. Betraut mit der Durchführung wurde das Rote Kreuz Kitzbühel. „Geplant war der Start ursprünglich Mitte Dezember, doch wir wurden vom Land informiert, dass es schon Mitt­e November losgehen soll“, schildert der Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Kitzbühel, Bernhard Gschnaller.