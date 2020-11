Christkindl sucht in Wörgl und Kufstein mit Wunschbaum nach Helfern

Initiatorin Irene Apfelthaler (l.) und Evita-Geschäftsführerin Brigitte Winkler hoffen auf viele „Christkindl“, die die Wünsche an den Bäumen in den Sparkassen-Filialen erfüllen werden.

Kufstein, Wörgl – Ein Restaurantbesuch ist für die meisten selbstverständlich, doch viele können sich das nicht leisten. Ein Ausflug auf den Bauernhof, Gutscheine für Bücher, eine neue Waschmaschine – die Wünsche am Christbaum in der Kufsteiner Sparkassenfiliale am Oberen Stadtplatz sind vielfältig. Zu Weihnachten sollen sie alle in Erfüllung gehen. Zum zweiten Mal laden die Sparkasse und sozial engagierte Partner heuer zur „Christkindlpost“.