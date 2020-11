Innsbruck – Vier Stück pro Lehrperson. Das ist jenes Kontingent an FFP2-Masken, das dieser Tage an den Tiroler Schulen eintrudelte. In Summe an die 45.000 Stück. Im Gegensatz zur herkömmlichen Mund-Nasen-Maske weisen die FFP2-Varianten einen erhöhten Schutzfaktor auf.