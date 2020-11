Was wird Thema: Grüne Nagelprobe im nächsten Landtag

Welches Thema die Grünen für die Aktuelle Stunde in der Landtagssitzung wählen würden, sorgte zuletzt für Spekulationen. Schließlich hatte Sozialreferentin Gabriele Fischer mit ihrer Forderung nach einem Grundeinkommen von 1700 Euro netto politische Wellen ausgelöst. Auch in der schwarz-grünen Koalition. Gar nicht begeistert davon war Regierungschef Platter – ob des Zeitpunkts und wegen der Forderung. In der Regierungssitzung am Dienstag wurde deshalb die Debatte für beendet erklärt. Über was wollen nun die Grünen reden? „In der Corona-Krise und darüber hinaus: Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss möglich sein“, tischen sie auf. Die Vereinbarkeit sei nämlich für viele Familien ein täglich kräfteraubender Balanceakt – auch wegen fehlender Kinderbetreuungsangebote in der Ferienzeit und am Nachmittag.