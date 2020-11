Slalom-Damen bereiten sich in Kaabdalis auf Levi vor

Österreichs Ski-Technikerinnen bereiten sich derzeit in Kaabdalis (Schweden) auf die beiden Weltcup-Slaloms am 21./22. November in Levi (Finnland) vor. Die Anreise ins Lappland erfolgte am Mittwoch, insgesamt vier Trainingstage inklusive Materialabstimmung stehen auf dem Programm. Der Rückflug nach Österreich erfolgt am Sonntag, kommenden Mittwoch geht es dann für den gesamten Weltcup-Tross in einer „Bubble“ ab Zürich zum nächsten Weltcuport nördlich des Polarkreises.