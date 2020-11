Marko Arnautovic für ÖFB-Team nachnominiert

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat Marko Arnautovic für den aktuellen Lehrgang der Nationalmannschaft nachnominiert. Der China-Legionär wird am Samstag in Wien erwartet und kann laut ÖFB noch am selben Tag einen Corona-Test absolvieren. Daher wäre der 31-Jährige am Sonntag gegen Nordirland zumindest theoretisch einsatzbereit. Spätestens für das Finalspiel um Gruppenplatz eins am Mittwoch gegen Norwegen sollte Arnautovic aber spielbereit sein.