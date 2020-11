Hamilton wäre bei Schumacher-Egalisierung unglaublich stolz

Die mögliche Einstellung des Titelrekords von Michael Schumacher in der Formel 1 lässt Lewis Hamilton nicht kalt. Der 35-jährige Mercedes-Pilot kann am Sonntag beim Großen Preis der Türkei seinen siebenten WM-Titel holen. „Ich wäre unglaublich stolz, mit einer Ikone wie Michael Schumacher gleichzuziehen“, sagte der Superstar der Motorsport-Königsklasse am Donnerstag bei einer Pressekonferenz auf dem Kurs bei Istanbul.