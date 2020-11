Volkswagen: So sportlich war noch kein Tiguan

Versehen ist das Fahrzeug zudem mit einer Siebengang-Doppelkupplung und einem erweiterten 4Motion-Allradantrieb, der mit radselektiver Momentensteuerung an der Hinterachse für noch mehr Fahrfreude in zügig gefahrenen Kurven sorgt. In der Tat sorgt der Tiguan R bei seinem ersten Auftritt in Tirol für Furore: Auf mächtigen 19-Zöllern rollend, mit eleganten R-Designelementen verziert – und mit einem stürmischen Ottomotor bewehrt. Das Aggregat verfügt über die gebotene Laufruhe, ist gleichwohl sehr wachsam, wenn es um Änderungen der Gaspedalstellung geht. Die Gasannahme erfolgt spontan, auch die speziell für größere Drehmomente entworfene Doppelkupplung ist weitestgehend aufmerksam.