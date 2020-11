Wie fühlt es sich an, am ersten Corona-Impfstoff beteiligt zu sein, der verfügbar sein dürfte?

Sie engagieren sich nach wie vor in Mainz, sind in Wien geboren und dort aufgewachsen. Doch in Ihrem Lebenslauf taucht bis heute immer wieder Innsbruck auf. Wie das?

Christoph Huber: Ich komme väterlicherseits aus einer alten Tiroler Gelehrtenfamilie. Viele von uns sind in Wien gelandet, so schon mein Urgroßvater und mein Großvater. Ich habe eine Wohnung in Wien, lebe seit 2018 vor allem in Innsbruck und pendle nach Mainz.