US Masters: Starker Start von Woods - 1. Runde unterbrochen

Titelverteidiger Tiger Woods hat zum Start des 84. US Masters in Augusta einen persönlichen Rekord eingestellt. Der US-Superstar spielte am Donnerstag mit 68 Schlägen (4 unter Par) wie 2010 seine beste Auftaktrunde beim prestigeträchtigsten Golfturnier. Der 15-malige Major-Sieger lag am Ende des Tages nur drei Schläge hinter Spitzenreiter Paul Casey aus England. Allerdings konnte fast die Hälfte der Teilnehmer die erste Runde wegen einsetzender Dunkelheit nicht beendet.