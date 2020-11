Streitschrift und Utopie für eine bessere Welt

Wien –So klingt also Understatement, wenn man Ludwig Adamovich heißt, 88 Jahre alt ist und damit zur Corona-Hochrisikogruppe gehört: „Zum Glück habe ich dieses und jenes zu tun für den Bundespräsidenten und kann auf die Straße gehen, immerhin“, antwortet der langjährige Präsident des Verfassungsgerichtshofes durch das Telefon hörbar augenzwinkernd auf die Frage, wie es ihm denn persönlich in der Pandemie-Zeit gehe.

Gerade ist sein neuestes Buch erschienen, eine Streitschrift von 128 Seiten mit dem Titel „Wo wir stehen“. Im ersten Impuls möchte man antworten: mitten in der zweiten Corona-Welle, die uns grimmiger erfasst hat, als man es im Frühjahr hatte glauben wollen. Mit allen gesellschaftlichen Nebenwirkungen. Um Corona und die Rolle des Rechtsstaats in der Pandemie geht es in der Neuerscheinung auch über weite Strecken, aber nicht nur. Über die Sommermonate, „als nicht so viel los war“, hat er seine kompakte Einschätzung der derzeitigen gesellschaftlichen Situation verfasst. „Leider habe ich nicht alles untergebracht und in der momentanen Situation ändert sich ständig etwas“, bedauert der Verfassungsjurist.