Argentinien in WM-Quali gegen Paraguay nur 1:1

Die argentinische Nationalmannschaft ist auf ihrem Weg zur Fußball-WM 2022 in Katar erstmals leicht aus dem Tritt geraten. Nach zwei Siegen zum Auftakt kamen Lionel Messi und Co. gegen Paraguay am Donnerstagabend (Ortszeit) in Buenos Aires nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Messis vermeintlicher Siegtreffer zum 2:1 (72.) wurde dabei nach Videostudium zurückgenommen, weil ihm ein Foulspiel vorausgegangen war.

Im Geisterspiel in Buenos Aires ging Paraguay durch einen verwandelten Foulelfer von Angel Romero (22.) in Führung, vier Minuten vor der Pause glich Nicolas Gonzalez in seinem vierten Länderspiel für die „Albiceleste“ nach einem Corner per Kopf aus. Obwohl Argentinien drückte und insgesamt auf einen Ballbesitz von 68 Prozent kam, fiel nach der Pause kein Tor mehr. Dass Leverkusen-Legionär Exequiel Palacios bei einem Foul eine Querfortsatzfraktur im Lendenwirbelbereich erlitt, war ein weiterer Rückschlag für Argentinien. Entgegen ersten Befürchtungen, dass er den Rest der Saison ausfallen könnte, gab sein Club Bayer Leverkusen am Freitag Entwarnung: Palacios wird „nur“ rund drei Monate ausfallen.