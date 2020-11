Pädophilen-Ring in Deutschland: Auch ein Tiroler festgenommen

Innsbruck, Münster – Er war sozial integriert, Vereinsmitglied und Freiwilliger bei Einsatzorganisationen. Jetzt sitzt ein Tiroler aus dem Bezirk Innsbruck-Land in der Innsbrucker Justizanstalt. Die Vorwürfe wiegen schwer – der Einheimische soll am Pädophilenring beteiligt gewesen sein, der im Sommer in Münster in Nordrhein-Westfalen aufgeflogen ist. „Wir führen gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Kinderpornographie“, bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, die Vorwürfe: „Der Beschuldigte wurde Anfang Oktober in Untersuchungshaft genommen.“