Innsbruck – Der zweite Lockdown stelle jene Unternehmen, deren Betreten bzw. Betrieb bis auf Weiteres untersagt ist, vor schwierige Herausforderungen, sagt LH Günther Platter. Erfreulicherweise unterstütze die Bundesregierung unmittelbar betroffene Unternehmen etwa in der Gastronomie mit einem Umsatzersatz von 80 Prozent. Allerdings gebe es auch in Branchen, in denen der Betrieb nicht untersagt wurde, ähnlich massive Umsatzentgänge wie in jenen Unternehmen, die schließen mussten, so Platter. „Es handelt sich beispielsweise um jene Betrieb­e, die etwa die Gastronomie, Beherbergungsbetriebe, die Kulturbetriebe und -szene, Freizeiteinrichtungen etc. als Zielgruppe beliefern, bzw. jen­e zu deren ausschließlichen Kunden gehören.“