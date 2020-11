SPÖ wirft Faßmann Versäumnisse bei Lehrer-Vorbereitung vor

In den letzten acht Monaten sei fast nichts passiert, damit ein neuerliches Distance Learning gut funktionieren könne, findet die SPÖ. So hätten viele Pädagogen zu wenig digitale Kompetenzen, um gutes Distance Learning zu machen. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung von Faßmann an Hammerschmid haben über den Sommer rund 12.000 Lehrer einen Onlinekurs zum Digitalen Unterricht besucht, aber nur etwas mehr als die Hälfte (rund 6.500) bisher auch abgeschlossen.