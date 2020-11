0:3 gegen Zweitligist BW Linz: Reichenau war guter Verlierer

Innsbruck – Beim Cup-Geisterspiel zählten am Samstag jene treuen Reichenauer zu den Glücklichen, die einen Ordner-Dress ergatterten. Sie hatten freie Sicht. Andere Eingefleischte machten sich am westlichen Hügel breit, um Blicke auf den Cupfight zu erhaschen.

Der Unterschied zwischen den Tabellenvierten der zweiten Liga und dem Innsbrucker Regionalligisten machte sich im ersten Durchgang vor allem in der Endzone sichtbar. Denn während BW-Linz-Torjäger Fabian Schubert einen indirekten Freistoß unter die Latte knallte (0.1/15.) und einen Abstauber (0:2/26.) nutzte, ließen Manuel Kovatsch (22.) und insbesondere Philipp Thurnbichler (35.) nach schönem Miskovic-Pass große Chancen für die Hausherren aus. Und warum Tirols Bundesliga-Schiedsrichter Walter Altmann bei einem Foul an dem durchbrechenden Reichenauer Mario Kleinlercher weiterspielen ließ, was folgerichtig Torraub und Rot bedeutet hätte, erzeugte in Minute 36 auch eine schiefe Optik. „Ob das nicht eine Rote war“, stellte Reichenau-Coach Gernot Glänzer zu Recht in den Raum.