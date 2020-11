Die Haie melden sich nach der langen Corona-Zwangspause zurück

Innsbruck –Am 18. Oktober standen die Haie zuletzt bei der 1:2-Niederlage in Klagenfurt am Eis, heute will man sich an den Kärntner Rotjacken revanchieren. Das Coronavirus, das auf beiden Seiten reihenweise Spieler flachlegte, lässt freilich noch grüßen, der KAC hat nach dem Re-Start, der weiter viele Verschiebungen einfordert, aber schon zwei Partien in den Beinen.