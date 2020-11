Drei Tote bei Protesten gegen Präsidenten-Absetzung in Peru

In Peru sind bei Protesten gegen die Absetzung von Präsident Martin Vizcarra mindestens drei Demonstranten getötet worden. Tausende Menschen waren am Samstag in mehreren Städten des südamerikanischen Landes auf die Straße gegangen, um gegen Übergangspräsident Manuel Merino zu protestieren. In der Hauptstadt Lima wurden nach Angaben der Behörden und der katholischen Kirche drei Demonstranten getötet.