Innsbruck – Weltweite Reisebeschränkungen und die zahlreichen Corona-Einschränkungen treffen den Tiroler Tourismus hart. Gastronomie und Hotellerie wurden unlängst als Erste auch zwangsgeschlossen und in den November-Lockdown geschickt. Vergangenes Wochenende wurde der Lockdown ab Dienstag für viele andere Branchen bekannt gegeben. Ob und in welcher Form die touristische Wintersaison stattfindet, ist derzeit noch völlig offen. Die Tourismusberatung Prodinger, die Tourismusbetriebe auch in Steuerfragen vertritt, hat in einer Simulation unter Berücksichtigung des November-Lockdowns drei mögliche Szenarien für den kommenden Winter skizziert.