Haie kassierten beim KAC keine Punkte, aber Lob fürs Comeback

Innsbruck –Wenngleich beim Live-Spiel (Puls 24) der Blick in die leere Tiwag-Arena schmerzte, muss das Eishockey-Leben auch vor verwaisten Rängen weitergehen. Die vom Coronavirus schwer getroffenen Haie mussten noch ohne Max Gerlach sowie die angeschlagenen Eigengewächse Lukas Bär und Jakob Wetzelsberger nach vier Wochen erstmals wieder auf Tuchfühlung gehen. Der Rekordmeister aus Kärnten war nach dem Re-Start mit zwei Spielen vorne.

Die Pause war den Innsbruckern im ersten Drittel anzusehen, das klare Plus an klaren Chancen (Haudum, Ganahl, Tikar) lag auf Seiten der Gäste, HCI-Keeper Tom McCollum konnte sich aber gleich mehrmals auszeichnen. Bitter, dass der 30-jährige Amerikaner beim 0:1 (11.) für einen kurzen Augenblick nicht besonders gut aussah. Die Haie klopften im Finish des ersten Abschnitts im Powerplay durch Braden Christoffer und Sam Herr (19.) an.