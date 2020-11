Anwälte appellieren an Behörden: Ermahnen statt strafen

So sei am Samstag zuerst die Rede davon gewesen, dass das Verlassen des privaten Wohnbereiches nur aus vier Gründen zulässig sei. Tatsächlich stehen in der Verordnung aber neun Ausnahmen. Ebenfalls umstritten sei eine Formulierung, wonach im Lockdown Treffen mit „einzelnen engsten Angehörigen“ bzw. mit „einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird“, zulässig sind. Es war am Sonntag nicht klar, ob Kontakte auf „eine einzelne Person“ oder einige wenige beschränkt sind. Die Verordnung legt nämlich nahe, dass es mehrere sein dürfen, allerdings nicht gleichzeitig. Unklar ist aus der Sicht Wolffs, wie der regelmäßige Kontakt mit diesen Personen im Zweifelsfall nachgewiesen werden soll: „Muss ich da ein Standortprotokoll meines Handys der letzten drei Monate vorlegen?“