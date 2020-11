Kurz will Massentests nach Lockdown, Anschober pocht auf Freiwilligkeit

Gewisse Gruppen, wie etwa die Lehrer, sollen vor Wiederöffnung flächendeckend getestet werden. So plant es Kanzler Kurz. © ROLAND SCHLAGER

Wien – Der zweite scharfe Lockdown, der morgen beginnt, soll gegen sein Ende hin von Massentests begleitet werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies am Sonntag auf das Vorbild Slowakei. Vor der neuerlichen Öffnung am 7. Dezember sollen auch in Österreich möglichst viele Menschen, unter anderem Lehrer, getestet werden. Das hehre Ziel: sichere Weihnachtsfeiertage.

Zurückhaltender äußerte sich dazu Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er pocht bei den Massentests auf Freiwilligkeit. „Es muss ein freiwilliges Programm sein“, sagte der Minister am Montag im Ö1-“Morgenjournal“. Noch nicht ausgemacht ist seinen Angaben zufolge, ob es sich – wie von Kurz angekündigt – um flächendeckende Tests wie in der Slowakei handeln soll, oder ob die „Screenings“ bestimmte Zielgruppen oder Regionen erfassen werden.

Klar ist für Anschober, dass nach dem Lockdown die Schutzkonzepte für Ältere und das „Contact Tracing“ ausgebaut werden müssen. Außerdem werde man das „Screening“, also das regelmäßige Testen bestimmter Personengruppen, ausbauen. Am heutigen Montag und am Dienstag stehe man diesbezüglich im Dialog mit Wissenschaftern, sagte Anschober. Von punktuellen Testungen habe man allerdings wenig. Wenn, dann brauche es mehrere Wiederholungen.

📽 Video | „Nach dem Lockdown kommen Massentests“

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Heftige Kritik von der Opposition

Die neuen Regeln für den zweiten Lockdown wurden gestern Abend im Hauptausschuss des Nationalrats nur mit den Stimmen der Koalitionsparteien beschlossen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sparte nicht mit Kritik: „Die Daten zeigen: Schulen zusperren hat wenig Nutzen und sehr große Nebenwirkungen.“ Außerdem warnte sie vor einem „Blindflug“ der Regierung in einen dritten Lockdown.

Die SPÖ-Spitze lehnt wegen der Schulschließungen den harten Corona-Lockdown im Hauptausschuss ab. © APA

Der Hauptausschuss des Nationalrats hat am Sonntag den neuen verschärften Lockdown genehmigt. Im Gegensatz zum „Lockdown light“ vor zwei Wochen stimmten nur die Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne zu. Die SPÖ verweigerte diesmal ihre Zustimmung, weil sie die Umstellung der Schulen auf Fernunterricht ablehnt. Gegen diese Maßnahme laufen auch NEOS und FPÖ Sturm. Im Gegensatz zu den Blauen, die auch gegen den Lockdown sind, halten Rote und Pinke aber die Notbremse für notwendig.

„Schulen zusperren hat wenig Nutzen und sehr große Nebenwirkungen“, kritisierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner im Vorfeld des Hauptausschusses in einer Pressekonferenz. Außerdem warnte sie vor einem „Blindflug“ der Regierung in einen dritten Lockdown. Die NEOS begrüßten die geplanten Massentests, sind aber ebenfalls strikt gegen den Fernunterricht. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger geht davon aus, dass sich Betroffene an den Verfassungsgerichtshof wenden werden. Sie bekräftigte, dass die NEOS dem Paket nur ohne Schulschließungen zustimmt. Die FPÖ lehnt alles ab. „Zuerst steckt Kurz die Österreicher in ‚Isolationshaft‘, dann sollen zwangsweise Massentestungen folgen.“

📽 Video | „Kritik an Ausgangsbeschränkungen“

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Umstrittene Formulierung in Verordnung

Umstritten war auch noch eine Formulierung in der neuen Verordnung, wonach im Lockdown Treffen mit „einzelnen engsten Angehörigen“ bzw. mit „einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt wird“, zulässig sind. Die Stoßrichtung ist freilich klar: je weniger Kontakte, umso besser.

Für Verwirrung sorgten außerdem einige Details der neuen Verordnung und die Regelung zur Sonderbetreuungszeit für Eltern. Entgegen den bisherigen Annahmen verkündete das Arbeitsministerium, dass der Lockdown alleine noch keinen Rechtsanspruch von Eltern auf Sonderbetreuungszeit begründet. Der ÖGB kündigte eine Überprüfung an. Der Rechtsanspruch gelte nur, wenn Schulen und Kindergärten komplett geschlossen sind – diese stehen im Lockdown aber zumindest für Betreuung zur Verfügung, so Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP).