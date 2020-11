Vorbild Slowakei: Lockdown soll mit Massentests enden

Wien – Der zweite scharfe Lockdown, der morgen beginnt, soll gegen sein Ende hin von Massentests begleitet werden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies am Sonntag auf das Vorbild Slowakei. Vor der neuerlichen Öffnung am 7. Dezember sollen auch in Österreich möglichst viele Menschen, unter anderem Lehrer, getestet werden. Das hehre Ziel: sichere Weihnachtsfeiertage. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zeigte sich zu den von Kurz in der ORF-Pressestunde verkündeten Plänen zurückhaltender. Er informiert unterdessen heute mit Bundesrettungskommandant Gerry Foitik über Aktuelles zur Stopp-Corona-App.