Sie wollten Zirkustier in Ried füttern: Kamel verletzte Frauen

Linz – Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag in Oberösterreich. In Ried im Innkreis hat ein hungriges Kamel zwei Frauen verletzt. Wie die Polizei berichtete, wollten die 38-Jährige und ihre Mutter die Tiere eines in der Stadt gestrandeten Zirkus füttern. Dazu hatten sie jeweils einen Sack Karotten mit. Eines der Kamele im Gehege schnappte gierig nach dem Gemüse und stieß dabei die Mutter um. Dann schnappte es ein zweites Mal nach den Karotten und erwischte die am Boden liegende Frau am Unterarm.