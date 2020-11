ÖVP-Zugewinne bei fünf Gemeinderatswahlen in der Steiermark

In der Steiermark haben am Sonntag in fünf Kommunen die Gemeinderatswahlen wegen Unstimmigkeiten beim Termin im Juni wiederholt werden müssen. In Ilz, Mortantsch, Wildon und St. Andrä-Höch waren die Ergebnisse am Nachmittag schon da und brachten der ÖVP in allen vier Kommunen teils satte Stimmengewinne. In der Bezirkshauptstadt Leibnitz wurde bis in die Abendstunden ausgezählt: Dort schaffte die SPÖ mit sattem Plus die Absolute.