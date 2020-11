SpaceX-Start zur Internationalen Raumstation geglückt

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX des Telsa-Gründers Elon Musk ist in der Nacht auf Montag mit vier Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Die neu gestaltete „Crew-Dragon“-Kapsel startete um 19.27 Uhr (Ortszeit) mit Hilfe einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Weltraumbahnhof der US-Raumfahrtbehörde NASA in Cape Canaveral, Florida. „Das Raumschiff ist unterwegs“, schrieb die Nasa auf Twitter.

Unmittelbar nach dem Start gratulierte der gewählte US-Präsident Joe Biden auf Twitter. Der Start sei ein Beleg für die Kraft der Wissenschaft „und für das, was wir erreichen können, wenn wir unsere Innovation, Einfallsreichtum und Entschlossenheit zäumen“. Der amtierende US-Präsident Donald Trump feierte erst später den „großartigen Start“ auf Twitter. Die NASA sei bei seiner Machtübernahme ein Desaster gewesen, inzwischen sei die Raumfahrtagentur „wieder zum ‚heißesten‘ und fortgeschrittensten Weltraumzentrum der Welt bei Weitem geworden“, schrieb Trump.

Die „Crew Dragon“ startete an der Spitze einer „Falcon 9“-Rakete, deren erste Stufe nach einigen Minuten wie geplant zur Erde zurückkehrte und auf einer schwimmenden Plattform landete – ein großer Erfolg für SpaceX. Der 27-stündige Flug zur ISS, die in etwa 400 Kilometer Höhe um die Erde kreist, sollte ursprünglich am Samstag beginnen. Der Start wurde jedoch aufgrund von Vorhersagen von böigen Winden infolge des Tropensturms Eta um einen Tag verschoben, da dies eine Landung der wiederverwendbaren Antriebsrakete des Falcon 9 erschwert hätte, sagten NASA-Mitarbeiter.