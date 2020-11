Von Kurz angekündigte Massentests lassen viele Fragen offen

In der Slowakei war zuletzt die gesamte Bevölkerung im Alter von zehn bis 65 Jahren zu Covid-19-Schnelltests aufgerufen. An der ersten Runde nahmen 3,6 Millionen der 5,5 Millionen Einwohner teil. Wer kein negatives Testergebnis vorweisen konnte, war von einer strikten Ausgangssperre betroffen und durfte nicht in die Arbeit gehen. Ob es sich in Österreich um flächendeckende Tests nach slowakischem Vorbild oder „Screenings“ bestimmter Zielgruppen oder Regionen handeln soll, konnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Montag nicht sagen.