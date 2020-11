Saisonkarten-Vorverkauf am Wilden Kaiser wegen Corona verlängert

Die Sicherheit sowie die Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter und Bewohner stehe in der SkiWelt an oberster Stelle: So ist in den Gondel- und Sesselbahnen sowie bei Bügel- oder Schleppliften bei 2er-Besetzung ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Zudem sind alle Gondeln sehr gut durchlüftet und die Fahrtzeit beträgt je nach Bahn unter 15 Minuten. Aber auch alle Mitarbeiter der Bergbahnen mit Gästekontakt tragen einen Mund-Nasen-Schutz