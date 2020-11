Lockdown in Tirol: Überwachung der Polizei mit viel Fingerspitzengefühl

Innsbruck – Viel Verkehr, Staus und Warteschlangen vor den Friseuren: Am Montag nutzten noch viele die letzten Stunden in Freiheit, um Erledigungen und Einkäufe zu machen. Ab heute ist damit Schluss – für die nächsten drei Wochen wird sich das Leben der meisten in den eigenen vier Wänden abspielen. Für die Einhaltung der Ausgangssperre rund um die Uhr sorgt wie schon in der Vergangenheit die Polizei.