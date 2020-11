Wildschönau – Viele Wort­e sind nicht die Sache vom „Wildschnauer Sepp“, wie Josef Gwiggner von seinen Freunden und Bergkameraden genannt wird. Aber dafür sind es die steilen Berg- und Eishänge. Er zählt auch zu den besten Alpinisten des Landes. Und das heißt angesichts der Dichte an guten Bergsteigern in Tirol einiges. Kürzlich feierte er seinen Siebziger. Stilgerecht am Berg.