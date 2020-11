Berg-Karabach: Armenischer Regierungschef lehnt Rücktritt ab

Trotz der Proteste in Armenien gegen die Regierung wegen des Abkommens mit Aserbaidschan über ein Ende des Krieges in Berg-Karabach schließt Regierungschef Nikol Paschinjan einen Rücktritt aus. „Es gibt nur ein Thema auf meiner Agenda: die Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des Landes“, sagte er laut armenischen Medien am Montag. Die Opposition fordert seit Tagen Paschinjans Rücktritt. Bei Protesten hatten ihn Demonstranten als „Verräter“ beschimpft.