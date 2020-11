EU will Mega-Budget beschließen - Veto-Drohungen

Im monatelangen Ringen um das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget soll am Montag ein Schlusspunkt gesetzt werden. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat für 14.30 Uhr eine Abstimmung der 27 Regierungen angesetzt, nachdem diese Woche eine Einigung mit dem Europaparlament erzielt werden konnte. Ungarn und Polen kündigten jedoch ein Veto wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus an.

Ungarn wird sein Veto gegen das EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 sowie den Corona-Wiederaufbaufonds einlegen. Das sagte ein Regierungssprecher am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Er bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des Portals portfolio.hu, wonach bereits am Montag bei der Abstimmung unter EU-Botschaftern mit dem Veto zu rechnen sei. Die anderen EU-Mitglieder müssten ihren Kurs ändern, so der Sprecher.