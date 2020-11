Erneut Proteste in Weißrussland

Trotz des besonders brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte am Wochenende haben sich in Weißrussland auch am Montag wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen getraut. Genau 100 Tage, nachdem die Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko begannen, gab es erneute Proteste in der Hauptstadt Minsk. Am Sonntag waren Uniformierte teilweise mit massiver Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, ca. 1.200 Demonstranten wurden festgenommen.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisierte, dass unter den Festgenommenen auch mehrere Journalisten waren. „Schon wieder ein trauriger Rekord: Gestern wurden bei Demonstrationen in Belarus so viele Journalistinnen und Journalisten festgenommen wie an kaum einem anderen Wochenende zuvor“, sagte Geschäftsführer Christian Mihr laut Mitteilung.

Die Demonstranten hatten bei ihrem Marsch am Sonntag auch an den Tod eines 31-Jährigen vor wenigen Tagen in Minsk erinnert. Der Mann, den die Demokratiebewegung als Helden verehrt, soll überfallen worden sein. Einen Tag später starb er an seinen Verletzungen.

In ungewöhnlich scharfen Worten kritisierten hochrangige Kirchenvertreter die Zerstörung eines Denkmals für den 31-Jährigen durch Sicherheitskräfte. „Warum diese satanische Missachtung von Altarlämpchen und Ikonen“, fragte der Sprecher der weißrussischen orthodoxen Kirche, Sergej Lepin, auf Facebook. Der katholische Bischof Juri Kasabuzki prangerte „Gewalt, Folter, die Demütigung der Menschenwürde und Aggression“ von staatlicher Seite gegen friedliche Demonstranten an.