Wiener Grüne montieren Wahlsiegerin Hebein ab

Es kam so wie zuletzt erwartet: Die Wiener Grünen haben am Montag ihre Spitzenkandidatin und scheidende Vizebürgermeisterin Birgit Hebein de facto abmontiert. Sie wird im künftigen Gemeinderatsklub keine Funktion innehaben - und das, obwohl sie bei der Wien-Wahl das für die Ökos bisher beste Ergebnis eingefahren hat. Ob sie trotz allem weiterhin Parteichefin bleibt, will sie in den kommenden Tagen noch parteiintern beraten.