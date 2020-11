Vier Astronauten nach Flug mit SpaceX an ISS angekommen

Vier Astronauten sind mit dem Raumtransporter „Crew Dragon“ des privaten Unternehmens SpaceX an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der „Crew Dragon“ habe nach mehr als 27 Stunden Flug an der ISS angedockt, teilte die NASA in der Nacht mit. Das Raumschiff war am Sonntagabend (Ortszeit) ein halbes Jahr nach seinem historischen Jungfernflug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zum ersten Mal für eine reguläre Mission ins All gestartet.