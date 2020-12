Vom Bahnhof Landeck-Zams rollen die Züge vorerst Richtung Innsbruck oder Bregenz. Ein Abbiegegleis nach Mals geistert in vielen Köpfen.

Landeck, Mals – Es ist ein Arbeitsauftrag, den LH Günther Platter mit dem „Alpenschienenkreuz“ verknüpft. Verkündet hatte er das Codewort im September – bei der Unterzeichnung der „Grauner Absichtserklärung“ zur Bahnoffensive im Dreiländereck Italien-Österreich-Schweiz. Die Politik will die Machbarkeit von Bahnverbindungen in der topografisch schwierigen Terra-Raetica-Region bis in einem Jahr geklärt haben.