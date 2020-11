Tiroler Finanzexperte: „Märkte brauchen keine Retter“

Doch nicht nur das sei für die schwache Reaktion an den Börsen verantwortlich. Die Wirtschaft in Asien – insbesondere in China, das die Pandemie bereits wieder weit hinter sich gelassen hat – befindet sich schon wieder im Wachstumsmodus. Und auch die Wirtschaftsdaten der USA würden wieder Positives verheißen. Auch wenn die Arbeitslosenzahlen oder das Bruttoinlandsprodukt noch schlecht sind. Das sind rückwärtsgerichtete Daten, sagt Posselt. Entscheidend für die Märkte sei jedoch die Zukunft. „Dort sieht es für einige Unternehmen sehr gut aus und deswegen steigen die Aktien“, so Posselt.