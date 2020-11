Umwidmung für Post-Areal in Vomp beschlossen

Vomp – Erst vorige Woche trudelte die letzte Stellungnahme zum geplanten Bau eines Post-Verteilzentrums in Vomp ein. Doch schon Montag fand die Gemeinderatssitzung statt, in der die zwölf Stellungnahmen bearbeitet wurden und mehrheitlich für die Umwidmung des Areals gestimmt wurde.

Damit steht es fest: Das Logistikzentrum wird in Vomp errichtet. Keine der Stellungnahmen konnte daran etwas ändern. Auch das von der angrenzenden Gemeinde Terfens und dem Transitforum geforderte gesamtgesundheitliche Gutachten wurde besprochen. Aus behördlicher Sicht sei es laut BM Karl-Josef Schubert aber nicht zwingend nötig. „Wir haben darüber schon im Frühjahr diskutiert“, erklärt er. Aber ein solches Gutachten wäre nur notwendig geworden, wenn anhand der strategischen Umweltprüfung bei Auswirkungen auf Luft, Lärm oder etwa Verkehr Zweifel aufgekommen wären. Was nicht der Fall war.

An den Grundzügen des Projektes wird also nichts geändert. Aber: „Wir haben schon Ideen entwickelt, wie man künftig gewisse Aspekte, wie etwa den Verkehr, evaluieren kann und ein Auge darauf hat“, sagt BM Schubert. Auch nach einer rechtlichen Handhabe gegen den Pieps-Lärm beim Rückwärtsfahren der Lkw will die Gemeinde suchen. „Die Post-Lkw haben eine Rückfahrkamera, da hört man nichts, aber andere nicht“, sagt Schubert