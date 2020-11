Viele nachhaltige Ideen und Lösungen für das Oberland

Imst – Es war bereits das dritte Jahr, dass der Verein Innovations- und Impulszentrum für Unternehmensgründungen im Bezirk Imst (IZI) Preise auslobte. IZI sucht dafür innovative Ideen und Lösungsansätze für das Oberland. Und auch in einem durch Corona so speziellen Jahr durfte sich Obmann Martin Wegscheider wieder über 20 eingereichte Projekte aus den Bezirken Imst, Landeck und Innsbruck-Land freuen. Gewertet wurde in zwei Kategorien, den Young und Senior Innovators ( www.izi.tirol ).

Die Qualität der Projekte war gerade bei den „Young Innovators“ so hoch, dass die Jury den ersten Platz gleich zweimal an Imster HAK-Schülerinnen vergab: Jennifer Csallo überzeugte dabei mit einem innovativen Konzept zur Müllvermeidung und Nachhaltigkeit an öffentlichen Schulen. Ihre Kollegin Valentina Jaritz erarbeitete wiederum ein für das Alpenresort Schwarz in Mieming, für das auch sie ausgezeichnet wurde. Den dritten Platz dieser Bewertungsklasse erhielt das Trio Cheyenne Härzer, Verena Neurauter und Ahmet Sysal.