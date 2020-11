Neue Zentrale in Sölden: Ötztal Tourismus packt die Umzugskisten

Der Ötztal Tourismus baut fleißig an seiner neuen Zentrale in Sölden und will dort im Mai 2021 planmäßig einziehen.

Sölden –„Alles in bester Ordnung“, gibt GF Oliver Schwarz vom Ötztal Tourismus die Parole aus: „Man soll sich schließlich an den positiven Nachrichten aufbauen.“ Der Touristiker spielt auf den Neubau der Tourismuszentrale in Sölden an, welcher „sowohl im Zeit- als auch im Finanzrahmen“ liege, so Schwarz. Damit werden im Mai zwischen 30 und 40 Tourismusmitarbeiter ihre Büros in der Freizeit Arena Sölden räumen und in das moderne 7,5 Millionen Euro teure Center an der Ötztaler Ache übersiedeln.