In den Hörsälen der Wirtschaftsuniversität in Bratislava nahmen fünf Test-Teams aus Österreich Proben und werteten diese aus.

Bratislava, Innsbruck – Mit Einsätzen für das österreichische Bundesheer im Ausland hat Richard Hörtnagl Erfahrung. Ob Kosovo, Iran, Pakistan, Afghanistan oder Sri Lanka – der 47-Jährige hat in seiner Soldatenlaufbahn bereits viel von der Welt gesehen. Ende Oktober war es für den Innsbrucker, der 2006 für seine Auslandseinsätze mit dem Titel „Soldat des Jahres“ geehrt wurde, wieder einmal so weit. Doch diesmal ging es nicht ans andere Ende der Welt, sondern in die benachbarte Slowakei.